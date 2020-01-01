Tokenomika Tren Finance (TREN) Odkryj kluczowe informacje o Tren Finance (TREN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Tren Finance (TREN) Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren's peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history. Oficjalna strona internetowa: https://www.tren.finance/ Biała księga: https://docs.tren.finance/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x45bc451818502c45b7e9f628b9e1a72247f891b5

Tokenomika i analiza cenowa Tren Finance (TREN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tren Finance (TREN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 87.06K $ 87.06K $ 87.06K Historyczne maksimum: $ 0.0195 $ 0.0195 $ 0.0195 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00008706 $ 0.00008706 $ 0.00008706 Dowiedz się więcej o cenie Tren Finance (TREN)

Tokenomika Tren Finance (TREN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tren Finance (TREN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TREN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TREN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTREN tokenomikę, poznaj cenę tokena TRENna żywo!

Jak kupić TREN Chcesz dodać Tren Finance (TREN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TREN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TREN na MEXC już teraz!

Historia ceny Tren Finance (TREN) Analiza historii ceny TREN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TREN już teraz!

Prognoza ceny TREN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TREN? Nasza strona z prognozami cen TREN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TREN już teraz!

