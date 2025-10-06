Cena Tren Finance(TREN)
Aktualna cena Tren Finance (TREN) wynosi $ 0.00007389. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TREN wahał się między $ 0.00007297 a $ 0.00007542, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TREN w historii to --, a najniższy to --.
Pod względem krótkoterminowych wyniki TREN zmieniły się o +1.17% w ciągu ostatniej godziny, o +0.14% w ciągu 24 godzin i o -15.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
BASE
Obecna kapitalizacja rynkowa Tren Finance wynosi --, przy $ 54.70K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TREN w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 73.89K.
Śledź zmiany ceny Tren Finance dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.0000001033
|+0.14%
|30 Dni
|$ -0.00007511
|-50.41%
|60 dni
|$ -0.00018441
|-71.40%
|90 dni
|$ -0.00492611
|-98.53%
DziśTREN odnotował zmianę $ +0.0000001033 (+0.14%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00007511 (-50.41%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TREN o $ -0.00018441(-71.40%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00492611 (-98.53%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Tren Finance (TREN)?
Sprawdź teraz stronę historii cen Tren Finance.
Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.
Tren Finance jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Tren Finance. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.
Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TREN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Tren Finance na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.
Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Tren Finance będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.
Jaka będzie wartość Tren Finance (TREN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Tren Finance (TREN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Tren Finance.
Sprawdź teraz prognozę ceny Tren Finance!
Zrozumienie tokenomiki Tren Finance (TREN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRENjuż teraz!
Szukasz jak kupić Tren Finance? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Tren Finance na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.
Aby lepiej zrozumieć Tren Finance, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
