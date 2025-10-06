Aktualna cena Tren Finance to 0.00007389 USD. Śledź aktualizacje cen TREN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TREN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Tren Finance to 0.00007389 USD. Śledź aktualizacje cen TREN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TREN łatwo w MEXC już teraz.

Cena Tren Finance(TREN)

Aktualna cena 1 TREN do USD:

$0.00007389
+0.14%1D
USD
Tren Finance (TREN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:48:08 (UTC+8)

Informacje o cenie Tren Finance (TREN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00007297
Minimum 24h
$ 0.00007542
Maksimum 24h

$ 0.00007297
$ 0.00007542
--
----

--
----

+1.17%

+0.14%

-15.71%

-15.71%

Aktualna cena Tren Finance (TREN) wynosi $ 0.00007389. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TREN wahał się między $ 0.00007297 a $ 0.00007542, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TREN w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TREN zmieniły się o +1.17% w ciągu ostatniej godziny, o +0.14% w ciągu 24 godzin i o -15.71% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tren Finance (TREN)

--
----

$ 54.70K
$ 54.70K$ 54.70K

$ 73.89K
$ 73.89K$ 73.89K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Tren Finance wynosi --, przy $ 54.70K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TREN w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 73.89K.

Historia ceny Tren Finance (TREN) – USD

Śledź zmiany ceny Tren Finance dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0000001033+0.14%
30 Dni$ -0.00007511-50.41%
60 dni$ -0.00018441-71.40%
90 dni$ -0.00492611-98.53%
Dzisiejsza zmiana ceny Tren Finance

DziśTREN odnotował zmianę $ +0.0000001033 (+0.14%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Tren Finance

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00007511 (-50.41%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Tren Finance

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TREN o $ -0.00018441(-71.40%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Tren Finance

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00492611 (-98.53%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Tren Finance (TREN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Tren Finance.

Co to jest Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Tren Finance. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TREN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Tren Finance na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Tren Finance będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Tren Finance (w USD)

Jaka będzie wartość Tren Finance (TREN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Tren Finance (TREN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Tren Finance.

Sprawdź teraz prognozę ceny Tren Finance!

Tokenomika Tren Finance (TREN)

Zrozumienie tokenomiki Tren Finance (TREN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRENjuż teraz!

Jak kupić Tren Finance (TREN)

Szukasz jak kupić Tren Finance? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Tren Finance na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TREN na lokalne waluty

Zasoby Tren Finance

Aby lepiej zrozumieć Tren Finance, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Tren Finance
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Tren Finance

Jaka jest dziś wartość Tren Finance (TREN)?
Aktualna cena TREN w USD wynosi 0.00007389USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TREN do USD?
Aktualna cena TREN w USD wynosi $ 0.00007389. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Tren Finance?
Kapitalizacja rynkowa dla TREN wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TREN w obiegu?
W obiegu TREN znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TREN?
TREN osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TREN?
TREN zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu TREN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TREN wynosi $ 54.70K USD.
Czy w tym roku TREN pójdzie wyżej?
TREN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TREN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-10-06 02:48:08 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Tren Finance (TREN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
10-05 21:29:00Aktualności branżowe
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualności branżowe
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Dane on-chain
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualności branżowe
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualności branżowe
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualności branżowe
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Najświeższe informacje

Bitcoin skacze do 125 000 $! Zcash (ZEC) prowadzi wzrost monet prywatności w najnowszym cyklu byka kryptowalut

October 5, 2025

SEC kontra innowacja: Jak najnowszy wyrok

October 5, 2025

Aktualizacja rynku Bitcoin: BTC osiąga rekordowy poziom powyżej 125 000 USD

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

