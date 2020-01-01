Tokenomika Doland Tremp (TREMP) Odkryj kluczowe informacje o Doland Tremp (TREMP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Doland Tremp (TREMP) TREMP is a meme coin. TREMP is a meme coin. Oficjalna strona internetowa: https://www.tremp.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FU1q8vJpZNUrmqsciSjp8bAKKidGsLmouB8CBdf8TKQv Kup TREMP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Doland Tremp (TREMP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Doland Tremp (TREMP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Historyczne maksimum: $ 1.5351 $ 1.5351 $ 1.5351 Historyczne minimum: $ 0.000054695491348225 $ 0.000054695491348225 $ 0.000054695491348225 Aktualna cena: $ 0.01499 $ 0.01499 $ 0.01499 Dowiedz się więcej o cenie Doland Tremp (TREMP)

Tokenomika Doland Tremp (TREMP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Doland Tremp (TREMP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TREMP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TREMP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTREMP tokenomikę, poznaj cenę tokena TREMPna żywo!

Jak kupić TREMP Chcesz dodać Doland Tremp (TREMP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TREMP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TREMP na MEXC już teraz!

Historia ceny Doland Tremp (TREMP) Analiza historii ceny TREMP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TREMP już teraz!

Prognoza ceny TREMP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TREMP? Nasza strona z prognozami cen TREMP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TREMP już teraz!

