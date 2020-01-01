Tokenomika TRAVA.FINANCE (TRAVA) Odkryj kluczowe informacje o TRAVA.FINANCE (TRAVA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TRAVA.FINANCE (TRAVA) TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending. TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending. Oficjalna strona internetowa: https://trava.finance/ Biała księga: https://docs.trava.finance/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef Kup TRAVA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TRAVA.FINANCE (TRAVA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TRAVA.FINANCE (TRAVA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 441.94K $ 441.94K $ 441.94K Całkowita podaż: $ 4.75B $ 4.75B $ 4.75B Podaż w obiegu: $ 4.24B $ 4.24B $ 4.24B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 521.50K $ 521.50K $ 521.50K Historyczne maksimum: $ 0.03379 $ 0.03379 $ 0.03379 Historyczne minimum: $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 Aktualna cena: $ 0.0001043 $ 0.0001043 $ 0.0001043 Dowiedz się więcej o cenie TRAVA.FINANCE (TRAVA)

Tokenomika TRAVA.FINANCE (TRAVA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TRAVA.FINANCE (TRAVA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRAVA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRAVA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRAVA tokenomikę, poznaj cenę tokena TRAVAna żywo!

Jak kupić TRAVA Chcesz dodać TRAVA.FINANCE (TRAVA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TRAVA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TRAVA na MEXC już teraz!

Historia ceny TRAVA.FINANCE (TRAVA) Analiza historii ceny TRAVA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TRAVA już teraz!

Prognoza ceny TRAVA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRAVA? Nasza strona z prognozami cen TRAVA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRAVA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!