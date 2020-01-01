Tokenomika Polytrade (TRADE) Odkryj kluczowe informacje o Polytrade (TRADE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Polytrade (TRADE) POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space. Oficjalna strona internetowa: https://polytrade.finance Biała księga: https://lnk.polytrade.finance/gitbookmarketplace Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x692ac1e363ae34b6b489148152b12e2785a3d8d6

Tokenomika i analiza cenowa Polytrade (TRADE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Polytrade (TRADE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.02M $ 4.02M $ 4.02M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 41.29M $ 41.29M $ 41.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.75M $ 9.75M $ 9.75M Historyczne maksimum: $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 Historyczne minimum: $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 Aktualna cena: $ 0.09746 $ 0.09746 $ 0.09746 Dowiedz się więcej o cenie Polytrade (TRADE)

Tokenomika Polytrade (TRADE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Polytrade (TRADE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRADE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRADE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRADE tokenomikę, poznaj cenę tokena TRADEna żywo!

