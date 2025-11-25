Ekosystem TOWER napędzany jest przez $TOWER – pierwszy token użytkowy stworzony przez Animoca Brands, który nie miał prywatnej sprzedaży i został po raz pierwszy uruchomiony na DEX-ie w lutym 2021 roku. Nasze ostatnie działania skupiały się na dogłębnym zrozumieniu społeczności i narzędzi w ekosystemie Base – rozwiązania warstwy 2 (L2) zbudowanego w oparciu o Superchain i OP Stack. W miarę naszego rozwoju, program TOWER Builder Hub odgrywa kluczową rolę we wspieraniu gospodarki twórców, umożliwiając im wnoszenie wartości i rozwój w ramach ekosystemu. Jesteśmy zaangażowani w rozszerzanie działań na różne gatunki oraz wprowadzanie nowych form użyteczności tokena, co napędza długoterminowy rozwój i innowacje.