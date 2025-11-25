Tokenomika TOWER Ecosystem (TOWER)
Tokenomika i analiza cenowa TOWER Ecosystem (TOWER)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TOWER Ecosystem (TOWER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o TOWER Ecosystem (TOWER)
Ekosystem TOWER napędzany jest przez $TOWER – pierwszy token użytkowy stworzony przez Animoca Brands, który nie miał prywatnej sprzedaży i został po raz pierwszy uruchomiony na DEX-ie w lutym 2021 roku. Nasze ostatnie działania skupiały się na dogłębnym zrozumieniu społeczności i narzędzi w ekosystemie Base – rozwiązania warstwy 2 (L2) zbudowanego w oparciu o Superchain i OP Stack. W miarę naszego rozwoju, program TOWER Builder Hub odgrywa kluczową rolę we wspieraniu gospodarki twórców, umożliwiając im wnoszenie wartości i rozwój w ramach ekosystemu. Jesteśmy zaangażowani w rozszerzanie działań na różne gatunki oraz wprowadzanie nowych form użyteczności tokena, co napędza długoterminowy rozwój i innowacje.
Tokenomika TOWER Ecosystem (TOWER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki TOWER Ecosystem (TOWER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów TOWER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOWER.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Historia ceny TOWER Ecosystem (TOWER)
Analiza historii ceny TOWER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny TOWER
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TOWER? Nasza strona z prognozami cen TOWER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
