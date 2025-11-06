GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena TOWER Ecosystem to 0.0007377 USD. Śledź aktualizacje cen TOWER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TOWER łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena TOWER Ecosystem to 0.0007377 USD. Śledź aktualizacje cen TOWER do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TOWER łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TOWER

Informacje o cenie TOWER

Czym jest TOWER

Biała księga TOWER

Oficjalna strona internetowa TOWER

Tokenomika TOWER

Prognoza cen TOWER

Historia TOWER

Przewodnik zakupowy TOWER

Przelicznik TOWER-fiat

TOWER na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo TOWER Ecosystem

Cena TOWER Ecosystem(TOWER)

Aktualna cena 1 TOWER do USD:

$0.0007379
$0.0007379$0.0007379
-0.43%1D
USD
TOWER Ecosystem (TOWER) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:41:34 (UTC+8)

Informacje o cenie TOWER Ecosystem (TOWER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0007246
$ 0.0007246$ 0.0007246
Minimum 24h
$ 0.0007598
$ 0.0007598$ 0.0007598
Maksimum 24h

$ 0.0007246
$ 0.0007246$ 0.0007246

$ 0.0007598
$ 0.0007598$ 0.0007598

--
----

--
----

+0.79%

-0.43%

-22.05%

-22.05%

Aktualna cena TOWER Ecosystem (TOWER) wynosi $ 0.0007377. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TOWER wahał się między $ 0.0007246 a $ 0.0007598, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TOWER w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TOWER zmieniły się o +0.79% w ciągu ostatniej godziny, o -0.43% w ciągu 24 godzin i o -22.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TOWER Ecosystem (TOWER)

--
----

$ 70.81K
$ 70.81K$ 70.81K

$ 7.38M
$ 7.38M$ 7.38M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa TOWER Ecosystem wynosi --, przy $ 70.81K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TOWER w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.38M.

Historia ceny TOWER Ecosystem (TOWER) – USD

Śledź zmiany ceny TOWER Ecosystem dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000003187-0.43%
30 Dni$ -0.0004171-36.12%
60 dni$ -0.0007545-50.57%
90 dni$ -0.0005137-41.06%
Dzisiejsza zmiana ceny TOWER Ecosystem

DziśTOWER odnotował zmianę $ -0.000003187 (-0.43%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny TOWER Ecosystem

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0004171 (-36.12%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny TOWER Ecosystem

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TOWER o $ -0.0007545(-50.57%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny TOWER Ecosystem

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0005137 (-41.06%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe TOWER Ecosystem (TOWER)?

Sprawdź teraz stronę historii cen TOWER Ecosystem.

Co to jest TOWER Ecosystem (TOWER)

Ekosystem TOWER napędzany jest przez $TOWER – pierwszy token użytkowy stworzony przez Animoca Brands, który nie miał prywatnej sprzedaży i został po raz pierwszy uruchomiony na DEX-ie w lutym 2021 roku. Nasze ostatnie działania skupiały się na dogłębnym zrozumieniu społeczności i narzędzi w ekosystemie Base – rozwiązania warstwy 2 (L2) zbudowanego w oparciu o Superchain i OP Stack. W miarę naszego rozwoju, program TOWER Builder Hub odgrywa kluczową rolę we wspieraniu gospodarki twórców, umożliwiając im wnoszenie wartości i rozwój w ramach ekosystemu. Jesteśmy zaangażowani w rozszerzanie działań na różne gatunki oraz wprowadzanie nowych form użyteczności tokena, co napędza długoterminowy rozwój i innowacje.

TOWER Ecosystem jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w TOWER Ecosystem. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TOWER, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące TOWER Ecosystem na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno TOWER Ecosystem będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny TOWER Ecosystem (w USD)

Jaka będzie wartość TOWER Ecosystem (TOWER) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TOWER Ecosystem (TOWER) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TOWER Ecosystem.

Sprawdź teraz prognozę ceny TOWER Ecosystem!

Tokenomika TOWER Ecosystem (TOWER)

Zrozumienie tokenomiki TOWER Ecosystem (TOWER) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TOWERjuż teraz!

Jak kupić TOWER Ecosystem (TOWER)

Szukasz jak kupić TOWER Ecosystem? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić TOWER Ecosystem na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TOWER na lokalne waluty

1 TOWER Ecosystem(TOWER) do VND
19.4125755
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do AUD
A$0.001128681
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do GBP
0.000560652
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do EUR
0.000634422
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do USD
$0.0007377
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do MYR
RM0.003083586
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do TRY
0.03105717
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do JPY
¥0.1128681
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do ARS
ARS$1.070675649
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do RUB
0.060004518
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do INR
0.065382351
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do IDR
Rp12.294995082
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do PHP
0.043413645
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do EGP
￡E.0.034974357
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do BRL
R$0.003954072
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do CAD
C$0.001040157
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do BDT
0.089896122
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do NGN
1.0645011
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do COP
$2.837304855
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do ZAR
R.0.012828603
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do UAH
0.031027662
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do TZS
T.Sh.1.8125289
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do VES
Bs0.1645071
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do CLP
$0.6963888
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do PKR
Rs0.208503528
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do KZT
0.387447417
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do THB
฿0.023938365
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do TWD
NT$0.022824438
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do AED
د.إ0.002707359
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do CHF
Fr0.00059016
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do HKD
HK$0.005731929
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do AMD
֏0.282207135
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do MAD
.د.م0.006867987
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do MXN
$0.01372122
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do SAR
ريال0.002766375
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do ETB
Br0.113104164
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do KES
KSh0.095340348
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do JOD
د.أ0.0005230293
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do PLN
0.002722113
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do RON
лв0.003253257
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do SEK
kr0.007045035
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do BGN
лв0.00125409
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do HUF
Ft0.248044248
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do CZK
0.015624486
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do KWD
د.ك0.0002264739
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do ILS
0.002397525
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do BOB
Bs0.00509013
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do AZN
0.00125409
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do TJS
SM0.006823725
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do GEL
0.001999167
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do AOA
Kz0.675548775
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do BHD
.د.ب0.0002773752
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do BMD
$0.0007377
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do DKK
kr0.004780296
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do HNL
L0.019445772
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do MUR
0.033948954
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do NAD
$0.01283598
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do NOK
kr0.00752454
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do NZD
$0.001298352
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do PAB
B/.0.0007377
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do PGK
K0.003135225
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do QAR
ر.ق0.002685228
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do RSD
дин.0.075156876
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do UZS
soʻm8.782141452
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do ALL
L0.061996308
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do ANG
ƒ0.001320483
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do AWG
ƒ0.00132786
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do BBD
$0.0014754
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do BAM
KM0.00125409
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do BIF
Fr2.1754773
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do BND
$0.00095901
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do BSD
$0.0007377
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do JMD
$0.118732815
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do KHR
2.962647462
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do KMF
Fr0.3142602
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do LAK
16.036956201
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do LKR
රු0.224696043
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do MDL
L0.012577785
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do MGA
Ar3.32296965
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do MOP
P0.0059016
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do MVR
0.01136058
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do MWK
MK1.280728347
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do MZN
MT0.047175915
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do NPR
रु0.104709138
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do PYG
5.2317684
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do RWF
Fr1.0718781
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do SBD
$0.006063894
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do SCR
0.010113867
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do SRD
$0.028438335
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do SVC
$0.006447498
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do SZL
L0.012880242
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do TMT
m0.00258195
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do TND
د.ت0.0021858051
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do TTD
$0.004994229
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do UGX
Sh2.5789992
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do XAF
Fr0.420489
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do XCD
$0.00199179
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do XOF
Fr0.420489
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do XPF
Fr0.0759831
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do BWP
P0.009951573
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do BZD
$0.001482777
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do CVE
$0.070900347
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do DJF
Fr0.1305729
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do DOP
$0.047345586
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do DZD
د.ج0.096469029
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do FJD
$0.001681956
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do GNF
Fr6.4143015
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do GTQ
Q0.005650782
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do GYD
$0.154297332
1 TOWER Ecosystem(TOWER) do ISK
kr0.0936879

Zasoby TOWER Ecosystem

Aby lepiej zrozumieć TOWER Ecosystem, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa TOWER Ecosystem
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące TOWER Ecosystem

Jaka jest dziś wartość TOWER Ecosystem (TOWER)?
Aktualna cena TOWER w USD wynosi 0.0007377USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TOWER do USD?
Aktualna cena TOWER w USD wynosi $ 0.0007377. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TOWER Ecosystem?
Kapitalizacja rynkowa dla TOWER wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TOWER w obiegu?
W obiegu TOWER znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TOWER?
TOWER osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TOWER?
TOWER zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu TOWER?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TOWER wynosi $ 70.81K USD.
Czy w tym roku TOWER pójdzie wyżej?
TOWER może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TOWER, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:41:34 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe TOWER Ecosystem (TOWER)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator TOWER do USD

Kwota

TOWER
TOWER
USD
USD

1 TOWER = 0.0007377 USD

Handluj TOWER

TOWER/USDT
$0.0007379
$0.0007379$0.0007379
-0.43%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,315.91
$103,315.91$103,315.91

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,411.10
$3,411.10$3,411.10

+0.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.72
$161.72$161.72

+0.74%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.94
$1,477.94$1,477.94

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,315.91
$103,315.91$103,315.91

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,411.10
$3,411.10$3,411.10

+0.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.72
$161.72$161.72

+0.74%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3556
$2.3556$2.3556

+3.47%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0899
$1.0899$1.0899

+0.43%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03610
$0.03610$0.03610

+44.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011822
$0.000011822$0.000011822

+526.16%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000639
$0.0000000639$0.0000000639

+323.17%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1981
$0.1981$0.1981

+296.20%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4601
$1.4601$1.4601

+79.99%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01890
$0.01890$0.01890

+51.20%