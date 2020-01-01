Tokenomika Tonny (TONNY) Odkryj kluczowe informacje o Tonny (TONNY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Tonny (TONNY) Tonny is a meme & tap-to-earn project where users get $xTonny which can be rewarded with meme token TONNY by playing Tonny TG mini game and referring users. Tonny is a meme & tap-to-earn project where users get $xTonny which can be rewarded with meme token TONNY by playing Tonny TG mini game and referring users. Oficjalna strona internetowa: https://tonny.io/ Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQC7ilfUj2egjitpNBgW86I3Zr1lJEnqf1MwscMc59HjaU_U#transactions

Tokenomika i analiza cenowa Tonny (TONNY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tonny (TONNY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B Historyczne maksimum: $ 0.11795 $ 0.11795 $ 0.11795 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.06045 $ 0.06045 $ 0.06045

Tokenomika Tonny (TONNY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tonny (TONNY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TONNY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TONNY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Historia ceny Tonny (TONNY) Analiza historii ceny TONNY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny TONNY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TONNY? Nasza strona z prognozami cen TONNY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

