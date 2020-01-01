Tokenomika TMX (TMX) Odkryj kluczowe informacje o TMX (TMX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TMX (TMX) Perpetual decentralized exchange. Perpetual decentralized exchange. Oficjalna strona internetowa: https://tge.tribe-dex.com/ Biała księga: https://tge.tribe-dex.com/files/DEX-for-trading-futures.pdf Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xa057bf62b7760ae11d782dab5e081728bcda7017 Kup TMX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TMX (TMX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TMX (TMX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 47.00M $ 47.00M $ 47.00M Historyczne maksimum: $ 2.9064 $ 2.9064 $ 2.9064 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 2.3499 $ 2.3499 $ 2.3499 Dowiedz się więcej o cenie TMX (TMX)

Tokenomika TMX (TMX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TMX (TMX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TMX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TMX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTMX tokenomikę, poznaj cenę tokena TMXna żywo!

Jak kupić TMX Chcesz dodać TMX (TMX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TMX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TMX na MEXC już teraz!

Historia ceny TMX (TMX) Analiza historii ceny TMX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TMX już teraz!

Prognoza ceny TMX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TMX? Nasza strona z prognozami cen TMX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TMX już teraz!

