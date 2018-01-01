Tokenomika Toko Token (TKO) Odkryj kluczowe informacje o Toko Token (TKO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Toko Token (TKO) Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto's latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model. Oficjalna strona internetowa: https://www.tokocrypto.com/ Biała księga: https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809

Tokenomika i analiza cenowa Toko Token (TKO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Toko Token (TKO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.74M Całkowita podaż: $ 495.66M Podaż w obiegu: $ 169.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 90.85M Historyczne maksimum: $ 1.1962 Historyczne minimum: $ 0.11167922761680911 Aktualna cena: $ 0.1817

Tokenomika Toko Token (TKO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Toko Token (TKO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TKO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TKO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić TKO

Historia ceny Toko Token (TKO) Analiza historii ceny TKO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny TKO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TKO? Nasza strona z prognozami cen TKO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

