Tokenomika TICS (TICS) Odkryj kluczowe informacje o TICS (TICS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TICS (TICS) Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets. Oficjalna strona internetowa: https://www.qubetics.com/ Biała księga: https://www.qubetics.com/documents/whitepaper.pdf Block Explorer: https://ticsscan.com/ Kup TICS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TICS (TICS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TICS (TICS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M Całkowita podaż: $ 1.36B $ 1.36B $ 1.36B Podaż w obiegu: $ 82.26M $ 82.26M $ 82.26M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 39.58M $ 39.58M $ 39.58M Historyczne maksimum: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Historyczne minimum: $ 0.030720054210987374 $ 0.030720054210987374 $ 0.030720054210987374 Aktualna cena: $ 0.02906 $ 0.02906 $ 0.02906 Dowiedz się więcej o cenie TICS (TICS)

Tokenomika TICS (TICS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TICS (TICS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TICS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TICS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTICS tokenomikę, poznaj cenę tokena TICSna żywo!

Jak kupić TICS Chcesz dodać TICS (TICS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TICS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TICS na MEXC już teraz!

Historia ceny TICS (TICS) Analiza historii ceny TICS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TICS już teraz!

Prognoza ceny TICS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TICS? Nasza strona z prognozami cen TICS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TICS już teraz!

