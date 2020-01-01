Tokenomika TrustFi (TFI)

Odkryj kluczowe informacje o TrustFi (TFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o TrustFi (TFI)

TrustFi Network is a decentralized BaaS solution for DeFi market based on multichain environment. A complete set of product portfolios developed by TrustFi, including IDO General Protocol (named TrustFi Alpha), Decentralized Staking Contract (named TrustFi Beta) and Providing Liquidity Mining model (“PLM”), which is an important supplement to the DeFi infrastructure built on Web 3.0.

Oficjalna strona internetowa:
https://trustfi.org/
Biała księga:
https://docs.trustfi.org/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x7565ab68d3f9dadff127f864103c8c706cf28235

Tokenomika i analiza cenowa TrustFi (TFI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TrustFi (TFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Całkowita podaż:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Podaż w obiegu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 416.00K
$ 416.00K$ 416.00K
Historyczne maksimum:
$ 0.077
$ 0.077$ 0.077
Historyczne minimum:
$ 0.003460539424845002
$ 0.003460539424845002$ 0.003460539424845002
Aktualna cena:
$ 0.00416
$ 0.00416$ 0.00416

Tokenomika TrustFi (TFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki TrustFi (TFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów TFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów TFI.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszTFI tokenomikę, poznaj cenę tokena TFIna żywo!

Jak kupić TFI

Chcesz dodać TrustFi (TFI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TFI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny TrustFi (TFI)

Analiza historii ceny TFI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny TFI

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TFI? Nasza strona z prognozami cen TFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.