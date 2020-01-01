Tokenomika TrustFi (TFI) Odkryj kluczowe informacje o TrustFi (TFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TrustFi (TFI) TrustFi Network is a decentralized BaaS solution for DeFi market based on multichain environment. A complete set of product portfolios developed by TrustFi, including IDO General Protocol (named TrustFi Alpha), Decentralized Staking Contract (named TrustFi Beta) and Providing Liquidity Mining model ("PLM"), which is an important supplement to the DeFi infrastructure built on Web 3.0. Oficjalna strona internetowa: https://trustfi.org/ Biała księga: https://docs.trustfi.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7565ab68d3f9dadff127f864103c8c706cf28235

Tokenomika i analiza cenowa TrustFi (TFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TrustFi (TFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 416.00K $ 416.00K $ 416.00K Historyczne maksimum: $ 0.077 $ 0.077 $ 0.077 Historyczne minimum: $ 0.003460539424845002 $ 0.003460539424845002 $ 0.003460539424845002 Aktualna cena: $ 0.00416 $ 0.00416 $ 0.00416 Dowiedz się więcej o cenie TrustFi (TFI)

Tokenomika TrustFi (TFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TrustFi (TFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTFI tokenomikę, poznaj cenę tokena TFIna żywo!

