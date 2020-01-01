Tokenomika Telcoin (TEL)

Odkryj kluczowe informacje o Telcoin (TEL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Telcoin (TEL)

Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.telco.in/
Biała księga:
https://forum.telcoin.org/t/tgip1-establishing-the-telcoin-platform-and-association/135
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x467Bccd9d29f223BcE8043b84E8C8B282827790F

Tokenomika i analiza cenowa Telcoin (TEL)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Telcoin (TEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 369.85M
$ 369.85M
$ 369.85M$ 369.85M
Całkowita podaż:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Podaż w obiegu:
$ 91.01B
$ 91.01B$ 91.01B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 406.40M
$ 406.40M
$ 406.40M$ 406.40M
Historyczne maksimum:
$ 0.013374
$ 0.013374$ 0.013374
Historyczne minimum:
$ 0.0000651563082403
$ 0.0000651563082403$ 0.0000651563082403
Aktualna cena:
$ 0.004064
$ 0.004064$ 0.004064

Tokenomika Telcoin (TEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Telcoin (TEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów TEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów TEL.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszTEL tokenomikę, poznaj cenę tokena TELna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.