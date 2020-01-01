Tokenomika Telcoin (TEL) Odkryj kluczowe informacje o Telcoin (TEL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Telcoin (TEL) Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products. Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products. Oficjalna strona internetowa: https://www.telco.in/ Biała księga: https://forum.telcoin.org/t/tgip1-establishing-the-telcoin-platform-and-association/135 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x467Bccd9d29f223BcE8043b84E8C8B282827790F Kup TEL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Telcoin (TEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Telcoin (TEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 369.85M $ 369.85M $ 369.85M Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 91.01B $ 91.01B $ 91.01B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 406.40M $ 406.40M $ 406.40M Historyczne maksimum: $ 0.013374 $ 0.013374 $ 0.013374 Historyczne minimum: $ 0.0000651563082403 $ 0.0000651563082403 $ 0.0000651563082403 Aktualna cena: $ 0.004064 $ 0.004064 $ 0.004064 Dowiedz się więcej o cenie Telcoin (TEL)

Tokenomika Telcoin (TEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Telcoin (TEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTEL tokenomikę, poznaj cenę tokena TELna żywo!

Jak kupić TEL Chcesz dodać Telcoin (TEL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TEL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TEL na MEXC już teraz!

Historia ceny Telcoin (TEL) Analiza historii ceny TEL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TEL już teraz!

Prognoza ceny TEL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TEL? Nasza strona z prognozami cen TEL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TEL już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!