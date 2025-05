TEL

Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products.

NazwaTEL

PozycjaNo.214

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,00%

Podaż w obiegu91 007 371 550

Maksymalna podaż100 000 000 000

Całkowita podaż100 000 000 000

Wskaźnik obrotu0.91%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.06489695,2021-05-11

Najniższa cena0.0000651563082403,2020-03-13

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

