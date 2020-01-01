Tokenomika TonCapy (TCAPY) Odkryj kluczowe informacje o TonCapy (TCAPY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TonCapy (TCAPY) TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle. TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle. Oficjalna strona internetowa: https://www.toncapy.com/ Biała księga: https://docs.toncapy.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x045c2767a6cae0a4551f40e4e8d250af94fe056b Kup TCAPY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TonCapy (TCAPY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TonCapy (TCAPY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 664.07B $ 664.07B $ 664.07B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 102.25M $ 102.25M $ 102.25M Historyczne maksimum: $ 0.0410209 $ 0.0410209 $ 0.0410209 Historyczne minimum: $ 0.000130745879635888 $ 0.000130745879635888 $ 0.000130745879635888 Aktualna cena: $ 0.0001351 $ 0.0001351 $ 0.0001351 Dowiedz się więcej o cenie TonCapy (TCAPY)

Tokenomika TonCapy (TCAPY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TonCapy (TCAPY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TCAPY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TCAPY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTCAPY tokenomikę, poznaj cenę tokena TCAPYna żywo!

Historia ceny TonCapy (TCAPY) Analiza historii ceny TCAPY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TCAPY już teraz!

Prognoza ceny TCAPY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TCAPY? Nasza strona z prognozami cen TCAPY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TCAPY już teraz!

