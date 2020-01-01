Tokenomika Tatsu (TATSU) Odkryj kluczowe informacje o Tatsu (TATSU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Tatsu (TATSU) Bittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components. Bittensor-powered ecosystem of decentralized AI applications, with API access and Bittensor Subnet as integral components. Oficjalna strona internetowa: https://tatsuecosystem.io Biała księga: https://tatsu.gitbook.io/tatsu-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x92f419fb7a750aed295b0ddf536276bf5a40124f Kup TATSU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Tatsu (TATSU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tatsu (TATSU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Historyczne maksimum: $ 65 $ 65 $ 65 Historyczne minimum: $ 0.018027066843035122 $ 0.018027066843035122 $ 0.018027066843035122 Aktualna cena: $ 2 $ 2 $ 2 Dowiedz się więcej o cenie Tatsu (TATSU)

Tokenomika Tatsu (TATSU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tatsu (TATSU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TATSU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TATSU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTATSU tokenomikę, poznaj cenę tokena TATSUna żywo!

Jak kupić TATSU Chcesz dodać Tatsu (TATSU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TATSU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TATSU na MEXC już teraz!

Historia ceny Tatsu (TATSU) Analiza historii ceny TATSU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TATSU już teraz!

Prognoza ceny TATSU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TATSU? Nasza strona z prognozami cen TATSU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TATSU już teraz!

