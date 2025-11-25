Tokenomika PrompTale AI (TALE)

Odkryj kluczowe informacje o PrompTale AI (TALE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:29:58 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa PrompTale AI (TALE)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla PrompTale AI (TALE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 197.92K
$ 197.92K
Całkowita podaż:
$ 500.00M
$ 500.00M
Podaż w obiegu:
$ 101.39M
$ 101.39M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 976.00K
$ 976.00K
Historyczne maksimum:
$ 4.8
$ 4.8
Historyczne minimum:
$ 0.001573939371062527
$ 0.001573939371062527
Aktualna cena:
$ 0.001952
$ 0.001952

Informacje o PrompTale AI (TALE)

A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.promptale.io/
Biała księga:
https://docs.promptale.io
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x37EFF3FF1321Fb9AbC734761cA72FAFDc044534A

Tokenomika PrompTale AI (TALE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki PrompTale AI (TALE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów TALE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów TALE.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszTALE tokenomikę, poznaj cenę tokena TALEna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

