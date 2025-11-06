GiełdaDEX+
Aktualna cena PrompTale AI to 0.002463 USD. Śledź aktualizacje cen TALE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TALE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena PrompTale AI to 0.002463 USD. Śledź aktualizacje cen TALE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TALE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TALE

Informacje o cenie TALE

Czym jest TALE

Biała księga TALE

Oficjalna strona internetowa TALE

Tokenomika TALE

Prognoza cen TALE

Historia TALE

Przewodnik zakupowy TALE

Przelicznik TALE-fiat

Logo PrompTale AI

Cena PrompTale AI(TALE)

Aktualna cena 1 TALE do USD:

+3.35%1D
USD
PrompTale AI (TALE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:38:42 (UTC+8)

Informacje o cenie PrompTale AI (TALE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+2.36%

+3.35%

-11.41%

-11.41%

Aktualna cena PrompTale AI (TALE) wynosi $ 0.002463. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TALE wahał się między $ 0.002165 a $ 0.002672, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TALE w historii to $ 0.3090272322133998, a najniższy to $ 0.002040742614008206.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TALE zmieniły się o +2.36% w ciągu ostatniej godziny, o +3.35% w ciągu 24 godzin i o -11.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PrompTale AI (TALE)

No.2762

20.27%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa PrompTale AI wynosi $ 249.73K, przy $ 11.39K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TALE w obiegu wynosi 101.39M, przy całkowitej podaży 500000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.23M.

Historia ceny PrompTale AI (TALE) – USD

Śledź zmiany ceny PrompTale AI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00007799+3.35%
30 Dni$ -0.002726-52.54%
60 dni$ -0.000762-23.63%
90 dni$ -0.003046-55.30%
Dzisiejsza zmiana ceny PrompTale AI

DziśTALE odnotował zmianę $ +0.00007799 (+3.35%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny PrompTale AI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.002726 (-52.54%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny PrompTale AI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TALE o $ -0.000762(-23.63%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny PrompTale AI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.003046 (-55.30%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe PrompTale AI (TALE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen PrompTale AI.

Co to jest PrompTale AI (TALE)

A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.

PrompTale AI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w PrompTale AI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TALE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące PrompTale AI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno PrompTale AI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny PrompTale AI (w USD)

Jaka będzie wartość PrompTale AI (TALE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PrompTale AI (TALE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PrompTale AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny PrompTale AI!

Tokenomika PrompTale AI (TALE)

Zrozumienie tokenomiki PrompTale AI (TALE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TALEjuż teraz!

Jak kupić PrompTale AI (TALE)

Szukasz jak kupić PrompTale AI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić PrompTale AI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TALE na lokalne waluty

Zasoby PrompTale AI

Aby lepiej zrozumieć PrompTale AI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa PrompTale AI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące PrompTale AI

Jaka jest dziś wartość PrompTale AI (TALE)?
Aktualna cena TALE w USD wynosi 0.002463USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TALE do USD?
Aktualna cena TALE w USD wynosi $ 0.002463. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PrompTale AI?
Kapitalizacja rynkowa dla TALE wynosi $ 249.73K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TALE w obiegu?
W obiegu TALE znajduje się 101.39M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TALE?
TALE osiąga ATH w wysokości 0.3090272322133998 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TALE?
TALE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.002040742614008206 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TALE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TALE wynosi $ 11.39K USD.
Czy w tym roku TALE pójdzie wyżej?
TALE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TALE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:38:42 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe PrompTale AI (TALE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator TALE do USD

Kwota

TALE
TALE
USD
USD

1 TALE = 0.002463 USD

Handluj TALE

TALE/USDT
$0.002406
$0.002406$0.002406
+3.35%

