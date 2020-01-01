Tokenomika Tagger (TAG) Odkryj kluczowe informacje o Tagger (TAG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Tagger (TAG) A Decentralized AI Data Solutions Platform for Data Labeling, Collection, Management, and Trading. A Decentralized AI Data Solutions Platform for Data Labeling, Collection, Management, and Trading. Oficjalna strona internetowa: https://www.tagger.pro Biała księga: https://tagger.gitbook.io/tagger-documentation Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x208bf3e7da9639f1eaefa2de78c23396b0682025 Kup TAG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Tagger (TAG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tagger (TAG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 48.14M $ 48.14M $ 48.14M Całkowita podaż: $ 405.38B $ 405.38B $ 405.38B Podaż w obiegu: $ 108.40B $ 108.40B $ 108.40B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 180.03M $ 180.03M $ 180.03M Historyczne maksimum: $ 0.00134 $ 0.00134 $ 0.00134 Historyczne minimum: $ 0.000003724338181667 $ 0.000003724338181667 $ 0.000003724338181667 Aktualna cena: $ 0.0004441 $ 0.0004441 $ 0.0004441 Dowiedz się więcej o cenie Tagger (TAG)

Tokenomika Tagger (TAG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tagger (TAG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TAG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TAG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTAG tokenomikę, poznaj cenę tokena TAGna żywo!

Jak kupić TAG Chcesz dodać Tagger (TAG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TAG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TAG na MEXC już teraz!

Historia ceny Tagger (TAG) Analiza historii ceny TAG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TAG już teraz!

Prognoza ceny TAG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TAG? Nasza strona z prognozami cen TAG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TAG już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!