Informacje o Memecoin (MEME) Memecoin (MEME) is literally a meme coin. No utility, no roadmap, no promises. No expectation of financial return. Just 100% memes. Memecoin (MEME) is literally a meme coin. No utility, no roadmap, no promises. No expectation of financial return. Just 100% memes. Oficjalna strona internetowa: https://www.memecoin.org/ Biała księga: https://www.memecoin.org/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb131f4a55907b10d1f0a50d8ab8fa09ec342cd74 Kup MEME teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Memecoin (MEME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Memecoin (MEME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 125.25M $ 125.25M $ 125.25M Całkowita podaż: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Podaż w obiegu: $ 55.32B $ 55.32B $ 55.32B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 156.22M $ 156.22M $ 156.22M Historyczne maksimum: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Historyczne minimum: $ 0.001257099219016487 $ 0.001257099219016487 $ 0.001257099219016487 Aktualna cena: $ 0.002264 $ 0.002264 $ 0.002264 Dowiedz się więcej o cenie Memecoin (MEME)

Tokenomika Memecoin (MEME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Memecoin (MEME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MEME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MEME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMEME tokenomikę, poznaj cenę tokena MEMEna żywo!

Jak kupić MEME Chcesz dodać Memecoin (MEME) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MEME, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MEME na MEXC już teraz!

Historia ceny Memecoin (MEME) Analiza historii ceny MEME pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MEME już teraz!

Prognoza ceny MEME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MEME? Nasza strona z prognozami cen MEME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MEME już teraz!

