Informacje o Syscoin (SYS) Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality.

Tokenomika i analiza cenowa Syscoin (SYS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Syscoin (SYS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.37M $ 29.37M $ 29.37M Całkowita podaż: $ 837.91M $ 837.91M $ 837.91M Podaż w obiegu: $ 837.91M $ 837.91M $ 837.91M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.37M $ 29.37M $ 29.37M Historyczne maksimum: $ 0.7001 $ 0.7001 $ 0.7001 Historyczne minimum: $ 0.000199166999664158 $ 0.000199166999664158 $ 0.000199166999664158 Aktualna cena: $ 0.03505 $ 0.03505 $ 0.03505 Dowiedz się więcej o cenie Syscoin (SYS)

Tokenomika Syscoin (SYS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Syscoin (SYS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SYS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SYS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSYS tokenomikę, poznaj cenę tokena SYSna żywo!

