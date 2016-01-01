Tokenomika Sweat Economy (SWEAT) Odkryj kluczowe informacje o Sweat Economy (SWEAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sweat Economy (SWEAT) Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries. Oficjalna strona internetowa: https://swe.at Biała księga: https://whitepaper.swe.at Block Explorer: https://solscan.io/token/NSG17kiSApMumWjLbZ4BLx8biPaAxTk9tDCdy1Fb9ia

Tokenomika i analiza cenowa Sweat Economy (SWEAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sweat Economy (SWEAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.07M $ 16.07M $ 16.07M Całkowita podaż: $ 20.78B $ 20.78B $ 20.78B Podaż w obiegu: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 48.83M $ 48.83M $ 48.83M Historyczne maksimum: $ 0.113806 $ 0.113806 $ 0.113806 Historyczne minimum: $ 0.001988848261004685 $ 0.001988848261004685 $ 0.001988848261004685 Aktualna cena: $ 0.002233 $ 0.002233 $ 0.002233 Dowiedz się więcej o cenie Sweat Economy (SWEAT)

Tokenomika Sweat Economy (SWEAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sweat Economy (SWEAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SWEAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SWEAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSWEAT tokenomikę, poznaj cenę tokena SWEATna żywo!

Historia ceny Sweat Economy (SWEAT) Analiza historii ceny SWEAT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SWEAT już teraz!

Prognoza ceny SWEAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SWEAT? Nasza strona z prognozami cen SWEAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SWEAT już teraz!

