SWEAT

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

NazwaSWEAT

PozycjaNo.774

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.08%

Podaż w obiegu7,117,803,327.37

Maksymalna podaż21,867,346,500.41

Całkowita podaż21,151,855,511.633

Wskaźnik obrotu0.3254%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.09348826436965357,2022-09-14

Najniższa cena0.003296681784294795,2025-05-31

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

