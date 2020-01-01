Tokenomika Banana Gun (BANANA) Odkryj kluczowe informacje o Banana Gun (BANANA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Banana Gun (BANANA) Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way. Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way. Oficjalna strona internetowa: https://bananagun.io/ Biała księga: https://docs.bananagun.io/the-banana-token/tokenomics Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 Kup BANANA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Banana Gun (BANANA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Banana Gun (BANANA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 65.87M $ 65.87M $ 65.87M Całkowita podaż: $ 8.45M $ 8.45M $ 8.45M Podaż w obiegu: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 164.50M $ 164.50M $ 164.50M Historyczne maksimum: $ 81.883 $ 81.883 $ 81.883 Historyczne minimum: $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 Aktualna cena: $ 16.45 $ 16.45 $ 16.45 Dowiedz się więcej o cenie Banana Gun (BANANA)

Tokenomika Banana Gun (BANANA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Banana Gun (BANANA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BANANA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BANANA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBANANA tokenomikę, poznaj cenę tokena BANANAna żywo!

Jak kupić BANANA Chcesz dodać Banana Gun (BANANA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BANANA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BANANA na MEXC już teraz!

Historia ceny Banana Gun (BANANA) Analiza historii ceny BANANA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BANANA już teraz!

Prognoza ceny BANANA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BANANA? Nasza strona z prognozami cen BANANA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BANANA już teraz!

