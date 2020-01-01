Tokenomika SUSHI (SUSHI) Odkryj kluczowe informacje o SUSHI (SUSHI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SUSHI (SUSHI) SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee. Oficjalna strona internetowa: https://sushi.com/ Biała księga: https://docs.sushi.com/pdf/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2

Tokenomika i analiza cenowa SUSHI (SUSHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SUSHI (SUSHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 188.99M $ 188.99M $ 188.99M Całkowita podaż: $ 286.13M $ 286.13M $ 286.13M Podaż w obiegu: $ 285.40M $ 285.40M $ 285.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 189.48M $ 189.48M $ 189.48M Historyczne maksimum: $ 23.409 $ 23.409 $ 23.409 Historyczne minimum: $ 0.45326569085810975 $ 0.45326569085810975 $ 0.45326569085810975 Aktualna cena: $ 0.6622 $ 0.6622 $ 0.6622 Dowiedz się więcej o cenie SUSHI (SUSHI)

Tokenomika SUSHI (SUSHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SUSHI (SUSHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUSHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUSHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUSHI tokenomikę, poznaj cenę tokena SUSHIna żywo!

