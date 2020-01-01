Tokenomika SUNCAT (SUNCAT) Odkryj kluczowe informacje o SUNCAT (SUNCAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SUNCAT (SUNCAT) The Cat on TRON that's going to the Sun. The Cat on TRON that's going to the Sun. Oficjalna strona internetowa: https://suncat.community/ Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TAwAg9wtQzTMFsijnSFotJrpxhMm3AqW1d Kup SUNCAT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SUNCAT (SUNCAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SUNCAT (SUNCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Historyczne maksimum: $ 0.0208 $ 0.0208 $ 0.0208 Historyczne minimum: $ 0.001065726545577503 $ 0.001065726545577503 $ 0.001065726545577503 Aktualna cena: $ 0.001113 $ 0.001113 $ 0.001113 Dowiedz się więcej o cenie SUNCAT (SUNCAT)

Tokenomika SUNCAT (SUNCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SUNCAT (SUNCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUNCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUNCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUNCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena SUNCATna żywo!

Jak kupić SUNCAT Chcesz dodać SUNCAT (SUNCAT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SUNCAT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SUNCAT na MEXC już teraz!

Historia ceny SUNCAT (SUNCAT) Analiza historii ceny SUNCAT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SUNCAT już teraz!

Prognoza ceny SUNCAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUNCAT? Nasza strona z prognozami cen SUNCAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUNCAT już teraz!

