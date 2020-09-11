Tokenomika SUN (SUN) Odkryj kluczowe informacje o SUN (SUN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SUN (SUN) SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining. SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining. Oficjalna strona internetowa: https://sun.io/ Biała księga: https://sun.io/docs/SUN_V3_Whitepaper_cn.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TSSMHYeV2uE9qYH95DqyoCuNCzEL1NvU3S Kup SUN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SUN (SUN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SUN (SUN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 520.68M $ 520.68M $ 520.68M Całkowita podaż: $ 19.90B $ 19.90B $ 19.90B Podaż w obiegu: $ 19.17B $ 19.17B $ 19.17B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 540.58M $ 540.58M $ 540.58M Historyczne maksimum: $ 0.066 $ 0.066 $ 0.066 Historyczne minimum: $ 0.0046319555547312 $ 0.0046319555547312 $ 0.0046319555547312 Aktualna cena: $ 0.027164 $ 0.027164 $ 0.027164 Dowiedz się więcej o cenie SUN (SUN)

Tokenomika SUN (SUN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SUN (SUN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUN tokenomikę, poznaj cenę tokena SUNna żywo!

Jak kupić SUN Chcesz dodać SUN (SUN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SUN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SUN na MEXC już teraz!

Historia ceny SUN (SUN) Analiza historii ceny SUN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SUN już teraz!

Prognoza ceny SUN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUN? Nasza strona z prognozami cen SUN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUN już teraz!

