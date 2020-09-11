Tokenomika SUN (SUN)

Tokenomika SUN (SUN)

Odkryj kluczowe informacje o SUN (SUN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o SUN (SUN)

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

Oficjalna strona internetowa:
https://sun.io/
Biała księga:
https://sun.io/docs/SUN_V3_Whitepaper_cn.pdf
Block Explorer:
https://tronscan.org/#/token20/TSSMHYeV2uE9qYH95DqyoCuNCzEL1NvU3S

Tokenomika i analiza cenowa SUN (SUN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SUN (SUN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 520.68M
Całkowita podaż:
$ 19.90B
Podaż w obiegu:
$ 19.17B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 540.58M
Historyczne maksimum:
$ 0.066
Historyczne minimum:
$ 0.0046319555547312
Aktualna cena:
$ 0.027164
Tokenomika SUN (SUN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SUN (SUN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SUN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSUN tokenomikę, poznaj cenę tokena SUNna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.