SUN

SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining.

NazwaSUN

PozycjaNo.141

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.22%

Podaż w obiegu19,260,174,247.92874

Maksymalna podaż19,900,730,000

Całkowita podaż19,900,730,000

Wskaźnik obrotu0.9678%

Data wydania2020-09-11 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.05435516929972846,2021-10-20

Najniższa cena0.0046319555547312,2022-11-14

Publiczny blockchainTRX

Sektor

Media społecznościowe

