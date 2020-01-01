Tokenomika Sugar Boy (SUGAR) Odkryj kluczowe informacje o Sugar Boy (SUGAR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sugar Boy (SUGAR) Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR. Sugar Boy is a meme coin centered around a playful, youthful character who lives a lavish life and share his $SUGAR. Oficjalna strona internetowa: https://dexscreener.com/tron/TW6KyaVEe7DGcL8dkd8yV88C2jAoyt3Ubk Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TQKQRxEDH2vhtxGB4obGeHwu7AqGDryU3C Kup SUGAR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Sugar Boy (SUGAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sugar Boy (SUGAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 401.29K $ 401.29K $ 401.29K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 976.38M $ 976.38M $ 976.38M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 411.00K $ 411.00K $ 411.00K Historyczne maksimum: $ 0.02724 $ 0.02724 $ 0.02724 Historyczne minimum: $ 0.000394725652229912 $ 0.000394725652229912 $ 0.000394725652229912 Aktualna cena: $ 0.000411 $ 0.000411 $ 0.000411 Dowiedz się więcej o cenie Sugar Boy (SUGAR)

Tokenomika Sugar Boy (SUGAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sugar Boy (SUGAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUGAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUGAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUGAR tokenomikę, poznaj cenę tokena SUGARna żywo!

Jak kupić SUGAR Chcesz dodać Sugar Boy (SUGAR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SUGAR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SUGAR na MEXC już teraz!

Historia ceny Sugar Boy (SUGAR) Analiza historii ceny SUGAR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SUGAR już teraz!

Prognoza ceny SUGAR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUGAR? Nasza strona z prognozami cen SUGAR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUGAR już teraz!

