Tokenomika Streamflow (STREAM) Odkryj kluczowe informacje o Streamflow (STREAM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Streamflow (STREAM) Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon). Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon). Oficjalna strona internetowa: https://streamflow.finance/ Biała księga: https://docs.streamflow.finance/en/collections/10409064-litepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/STREAMribRwybYpMmSYoCsQUdr6MZNXEqHgm7p1gu9M Kup STREAM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Streamflow (STREAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Streamflow (STREAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 135.28M $ 135.28M $ 135.28M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.67M $ 56.67M $ 56.67M Historyczne maksimum: $ 0.3504 $ 0.3504 $ 0.3504 Historyczne minimum: $ 0.017016157885463627 $ 0.017016157885463627 $ 0.017016157885463627 Aktualna cena: $ 0.05667 $ 0.05667 $ 0.05667 Dowiedz się więcej o cenie Streamflow (STREAM)

Tokenomika Streamflow (STREAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Streamflow (STREAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STREAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STREAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTREAM tokenomikę, poznaj cenę tokena STREAMna żywo!

Jak kupić STREAM

Historia ceny Streamflow (STREAM) Analiza historii ceny STREAM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny STREAM

