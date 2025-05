STREAM

Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon).

NazwaSTREAM

PozycjaNo.1630

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.42%

Podaż w obiegu63,806,116

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż1,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.0638%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.3127763606523286,2024-12-17

Najniższa cena0.017016157885463627,2025-04-25

Publiczny blockchainSOL

