Tokenomika Storm Trade (STORM) Odkryj kluczowe informacje o Storm Trade (STORM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Storm Trade (STORM) Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities. Storm Trade - is a social-first derivatives platform on Telegram, operating on the TON blockchain. It facilitates trading of cryptocurrencies, forex, equities, and commodities. Oficjalna strona internetowa: https://storm.tg/ Biała księga: https://docs.storm.tg/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQBsosmcZrD6FHijA7qWGLw5wo_aH8UN435hi935jJ_STORM Kup STORM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Storm Trade (STORM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Storm Trade (STORM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.04M $ 4.04M $ 4.04M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 258.23M $ 258.23M $ 258.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.65M $ 15.65M $ 15.65M Historyczne maksimum: $ 0.05753 $ 0.05753 $ 0.05753 Historyczne minimum: $ 0.011925820839253908 $ 0.011925820839253908 $ 0.011925820839253908 Aktualna cena: $ 0.01565 $ 0.01565 $ 0.01565 Dowiedz się więcej o cenie Storm Trade (STORM)

Tokenomika Storm Trade (STORM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Storm Trade (STORM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STORM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STORM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTORM tokenomikę, poznaj cenę tokena STORMna żywo!

Jak kupić STORM Chcesz dodać Storm Trade (STORM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu STORM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować STORM na MEXC już teraz!

Historia ceny Storm Trade (STORM) Analiza historii ceny STORM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STORM już teraz!

Prognoza ceny STORM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STORM? Nasza strona z prognozami cen STORM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STORM już teraz!

