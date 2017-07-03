Tokenomika STORJ (STORJ) Odkryj kluczowe informacje o STORJ (STORJ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o STORJ (STORJ) Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere. Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere. Oficjalna strona internetowa: https://storj.io/ Biała księga: https://storj.io/storj.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/Storj Kup STORJ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa STORJ (STORJ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla STORJ (STORJ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 95.65M $ 95.65M $ 95.65M Całkowita podaż: $ 425.00M $ 425.00M $ 425.00M Podaż w obiegu: $ 418.97M $ 418.97M $ 418.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 97.03M $ 97.03M $ 97.03M Historyczne maksimum: $ 3.8268 $ 3.8268 $ 3.8268 Historyczne minimum: $ 0.0483529328365 $ 0.0483529328365 $ 0.0483529328365 Aktualna cena: $ 0.2283 $ 0.2283 $ 0.2283 Dowiedz się więcej o cenie STORJ (STORJ)

Tokenomika STORJ (STORJ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki STORJ (STORJ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STORJ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STORJ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTORJ tokenomikę, poznaj cenę tokena STORJna żywo!

Historia ceny STORJ (STORJ) Analiza historii ceny STORJ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STORJ już teraz!

Prognoza ceny STORJ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STORJ? Nasza strona z prognozami cen STORJ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STORJ już teraz!

