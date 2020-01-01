Tokenomika STO Chain (STOOS) Odkryj kluczowe informacje o STO Chain (STOOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o STO Chain (STOOS) STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide. STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide. Oficjalna strona internetowa: http://stochain.io/ Biała księga: http://stochain.io/admin/data/bbs/resources/2412130540491_1.pdf Block Explorer: https://kaiascan.io/token/0x15512e654ddc92273dceac1399e09c7fb9def476 Kup STOOS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa STO Chain (STOOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla STO Chain (STOOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.51B $ 1.51B $ 1.51B Historyczne maksimum: $ 22 $ 22 $ 22 Historyczne minimum: $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 Aktualna cena: $ 1.5066 $ 1.5066 $ 1.5066 Dowiedz się więcej o cenie STO Chain (STOOS)

Tokenomika STO Chain (STOOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki STO Chain (STOOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STOOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STOOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTOOS tokenomikę, poznaj cenę tokena STOOSna żywo!

Jak kupić STOOS

Historia ceny STO Chain (STOOS) Analiza historii ceny STOOS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny STOOS

