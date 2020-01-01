Tokenomika Stargate Finance (STG) Odkryj kluczowe informacje o Stargate Finance (STG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Stargate Finance (STG) Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi. Stargate is a fully composable liquidity transport protocol that lives at the heart of Omnichain DeFi. Oficjalna strona internetowa: https://stargate.finance/ Biała księga: https://www.dropbox.com/s/gf3606jedromp61/Delta-Solving.The.Bridging-Trilemma.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xAf5191B0De278C7286d6C7CC6ab6BB8A73bA2Cd6 Kup STG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Stargate Finance (STG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stargate Finance (STG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 115.47M $ 115.47M $ 115.47M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 660.95M $ 660.95M $ 660.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 174.70M $ 174.70M $ 174.70M Historyczne maksimum: $ 4.338 $ 4.338 $ 4.338 Historyczne minimum: $ 0.10162599944782422 $ 0.10162599944782422 $ 0.10162599944782422 Aktualna cena: $ 0.1747 $ 0.1747 $ 0.1747 Dowiedz się więcej o cenie Stargate Finance (STG)

Tokenomika Stargate Finance (STG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stargate Finance (STG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTG tokenomikę, poznaj cenę tokena STGna żywo!

Historia ceny Stargate Finance (STG) Analiza historii ceny STG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STG już teraz!

Prognoza ceny STG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STG? Nasza strona z prognozami cen STG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STG już teraz!

