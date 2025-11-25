Tokenomika StarHeroes (STARHEROES)

Odkryj kluczowe informacje o StarHeroes (STARHEROES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:56:32 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa StarHeroes (STARHEROES)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StarHeroes (STARHEROES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 595.67K
$ 595.67K
Całkowita podaż:
$ 566.23M
$ 566.23M
Podaż w obiegu:
$ 220.95M
$ 220.95M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.89M
$ 1.89M
Historyczne maksimum:
$ 1.3
$ 1.3
Historyczne minimum:
$ 0.002685869080792393
$ 0.002685869080792393
Aktualna cena:
$ 0.002696
$ 0.002696

Informacje o StarHeroes (STARHEROES)

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

Oficjalna strona internetowa:
https://starheroes.community/
Biała księga:
https://wiki.starheroes.community/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xb299751b088336e165da313c33e3195b8c6663a6

Tokenomika StarHeroes (STARHEROES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki StarHeroes (STARHEROES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów STARHEROES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów STARHEROES.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSTARHEROES tokenomikę, poznaj cenę tokena STARHEROESna żywo!

Jak kupić STARHEROES

Chcesz dodać StarHeroes (STARHEROES) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu STARHEROES, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny StarHeroes (STARHEROES)

Analiza historii ceny STARHEROES pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny STARHEROES

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STARHEROES? Nasza strona z prognozami cen STARHEROES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

