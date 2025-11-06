Prognoza ceny StarHeroes (STARHEROES) (USD)

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę StarHeroes % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.003242 $0.003242 $0.003242 -15.15% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny StarHeroes na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny StarHeroes (STARHEROES) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy StarHeroes może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.003242. Prognoza ceny StarHeroes (STARHEROES) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy StarHeroes może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.003404. Prognoza ceny StarHeroes (STARHEROES) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena STARHEROES na 2027 rok wyniesie $ 0.003574 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny StarHeroes (STARHEROES) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena STARHEROES na 2028 rok wyniesie $ 0.003753 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny StarHeroes (STARHEROES) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena STARHEROES w 2029 roku wyniesie $ 0.003940 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny StarHeroes (STARHEROES) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena STARHEROES w 2030 roku wyniesie $ 0.004137 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny StarHeroes (STARHEROES) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena StarHeroes może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.006739. Prognoza ceny StarHeroes (STARHEROES) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena StarHeroes może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.010978. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.003242 0.00%

Bieżące statystyki cen StarHeroes Aktualna cena $ 0.003242$ 0.003242 $ 0.003242 Zmiana ceny (24H) -15.15% Kapitalizacja rynkowa $ 712.09K$ 712.09K $ 712.09K Podaż w obiegu 220.05M 220.05M 220.05M Wolumen (24H) $ 80.96K$ 80.96K $ 80.96K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena STARHEROES to $ 0.003242. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -15.15%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 80.96K. Ponadto STARHEROES ma podaż w obiegu wynoszącą 220.05M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 712.09K. Zobacz na żywo cenę STARHEROES

Jak kupić StarHeroes (STARHEROES) Próbujesz kupić STARHEROES? Teraz możesz kupować STARHEROES za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić StarHeroes i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić STARHEROES teraz

Historyczna cena StarHeroes Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami StarHeroes, cena StarHeroes wynosi 0.003236USD. Podaż w obiegu StarHeroes (STARHEROES) wynosi 0.00 STARHEROES , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $712.09K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.15% $ -0.000582 $ 0.004011 $ 0.00311

7 D -0.30% $ -0.001417 $ 0.004731 $ 0.00311

30 Dni -0.52% $ -0.003515 $ 0.006804 $ 0.00311 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin StarHeroes zanotował zmianę ceny o $-0.000582 , co stanowi -0.15% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs StarHeroes osiągnął maksimum na poziomie $0.004731 i minimum na poziomie $0.00311 . Zanotowano zmianę ceny o -0.30% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał STARHEROES do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana StarHeroes o -0.52% , co odpowiada około $-0.003515 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny STARHEROES. Sprawdź pełną historię cen StarHeroes, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen STARHEROES

Jak działa moduł przewidywania ceny StarHeroes (STARHEROES)? Moduł predykcji ceny StarHeroes to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu STARHEROES. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania StarHeroes na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów STARHEROES, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę StarHeroes. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość STARHEROES. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę STARHEROES, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał StarHeroes.

Dlaczego prognoaza ceny STARHEROES jest ważna?

Prognozy cen STARHEROES są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w STARHEROES? Według Twoich prognoz STARHEROES osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny STARHEROES na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny StarHeroes (STARHEROES), przewidywana cena STARHEROES osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 STARHEROES w 2026 roku? Cena 1 StarHeroes (STARHEROES) wynosi dziś $0.003242 . Według powyższego modułu prognoz STARHEROES wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena STARHEROES w 2027 roku? StarHeroes (STARHEROES) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 STARHEROES do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa STARHEROES w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, StarHeroes (STARHEROES) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa STARHEROES w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, StarHeroes (STARHEROES) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 STARHEROES w 2030 roku? Cena 1 StarHeroes (STARHEROES) wynosi dziś $0.003242 . Według powyższego modułu prognoz STARHEROES wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny STARHEROES na 2040 rok? StarHeroes (STARHEROES) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 STARHEROES do 2040 roku. Zarejestruj się teraz