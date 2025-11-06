GiełdaDEX+
Aktualna cena StarHeroes to 0.003919 USD. Śledź aktualizacje cen STARHEROES do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej.

Cena StarHeroes(STARHEROES)

Aktualna cena 1 STARHEROES do USD:

+2.66%1D
USD
StarHeroes (STARHEROES) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:34:57 (UTC+8)

Informacje o cenie StarHeroes (STARHEROES) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

-0.46%

+2.66%

-17.24%

-17.24%

Aktualna cena StarHeroes (STARHEROES) wynosi $ 0.003919. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STARHEROES wahał się między $ 0.003746 a $ 0.004011, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STARHEROES w historii to $ 1.3053024632863512, a najniższy to $ 0.00283335761097623.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STARHEROES zmieniły się o -0.46% w ciągu ostatniej godziny, o +2.66% w ciągu 24 godzin i o -17.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o StarHeroes (STARHEROES)

No.2196

31.43%

ARB

Obecna kapitalizacja rynkowa StarHeroes wynosi $ 862.39K, przy $ 81.11K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STARHEROES w obiegu wynosi 220.05M, przy całkowitej podaży 566463453.4483364. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.74M.

Historia ceny StarHeroes (STARHEROES) – USD

Śledź zmiany ceny StarHeroes dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00010165+2.66%
30 Dni$ -0.002867-42.25%
60 dni$ +0.000996+34.07%
90 dni$ -0.003403-46.48%
Dzisiejsza zmiana ceny StarHeroes

DziśSTARHEROES odnotował zmianę $ +0.00010165 (+2.66%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny StarHeroes

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.002867 (-42.25%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny StarHeroes

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę STARHEROES o $ +0.000996(+34.07%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny StarHeroes

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.003403 (-46.48%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe StarHeroes (STARHEROES)?

Sprawdź teraz stronę historii cen StarHeroes.

Co to jest StarHeroes (STARHEROES)

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

StarHeroes jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w StarHeroes. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu STARHEROES, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące StarHeroes na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno StarHeroes będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny StarHeroes (w USD)

Jaka będzie wartość StarHeroes (STARHEROES) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w StarHeroes (STARHEROES) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla StarHeroes.

Sprawdź teraz prognozę ceny StarHeroes!

Tokenomika StarHeroes (STARHEROES)

Zrozumienie tokenomiki StarHeroes (STARHEROES) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STARHEROESjuż teraz!

Jak kupić StarHeroes (STARHEROES)

Szukasz jak kupić StarHeroes? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić StarHeroes na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

STARHEROES na lokalne waluty

1 StarHeroes(STARHEROES) do VND
103.128485
1 StarHeroes(STARHEROES) do AUD
A$0.00599607
1 StarHeroes(STARHEROES) do GBP
0.00297844
1 StarHeroes(STARHEROES) do EUR
0.00337034
1 StarHeroes(STARHEROES) do USD
$0.003919
1 StarHeroes(STARHEROES) do MYR
RM0.01638142
1 StarHeroes(STARHEROES) do TRY
0.1649899
1 StarHeroes(STARHEROES) do JPY
¥0.599607
1 StarHeroes(STARHEROES) do ARS
ARS$5.68791903
1 StarHeroes(STARHEROES) do RUB
0.31877146
1 StarHeroes(STARHEROES) do INR
0.34730178
1 StarHeroes(STARHEROES) do IDR
Rp65.31664054
1 StarHeroes(STARHEROES) do PHP
0.23055477
1 StarHeroes(STARHEROES) do EGP
￡E.0.18579979
1 StarHeroes(STARHEROES) do BRL
R$0.02100584
1 StarHeroes(STARHEROES) do CAD
C$0.00552579
1 StarHeroes(STARHEROES) do BDT
0.47756934
1 StarHeroes(STARHEROES) do NGN
5.655117
1 StarHeroes(STARHEROES) do COP
$15.07306185
1 StarHeroes(STARHEROES) do ZAR
R.0.06815141
1 StarHeroes(STARHEROES) do UAH
0.16483314
1 StarHeroes(STARHEROES) do TZS
T.Sh.9.628983
1 StarHeroes(STARHEROES) do VES
Bs0.873937
1 StarHeroes(STARHEROES) do CLP
$3.699536
1 StarHeroes(STARHEROES) do PKR
Rs1.10766616
1 StarHeroes(STARHEROES) do KZT
2.05829799
1 StarHeroes(STARHEROES) do THB
฿0.12721074
1 StarHeroes(STARHEROES) do TWD
NT$0.12121467
1 StarHeroes(STARHEROES) do AED
د.إ0.01438273
1 StarHeroes(STARHEROES) do CHF
Fr0.0031352
1 StarHeroes(STARHEROES) do HKD
HK$0.03045063
1 StarHeroes(STARHEROES) do AMD
֏1.49921345
1 StarHeroes(STARHEROES) do MAD
.د.م0.03648589
1 StarHeroes(STARHEROES) do MXN
$0.0728934
1 StarHeroes(STARHEROES) do SAR
ريال0.01469625
1 StarHeroes(STARHEROES) do ETB
Br0.60086108
1 StarHeroes(STARHEROES) do KES
KSh0.50649156
1 StarHeroes(STARHEROES) do JOD
د.أ0.002778571
1 StarHeroes(STARHEROES) do PLN
0.01446111
1 StarHeroes(STARHEROES) do RON
лв0.01732198
1 StarHeroes(STARHEROES) do SEK
kr0.03742645
1 StarHeroes(STARHEROES) do BGN
лв0.0066623
1 StarHeroes(STARHEROES) do HUF
Ft1.31729347
1 StarHeroes(STARHEROES) do CZK
0.08300442
1 StarHeroes(STARHEROES) do KWD
د.ك0.001203133
1 StarHeroes(STARHEROES) do ILS
0.01273675
1 StarHeroes(STARHEROES) do BOB
Bs0.0270411
1 StarHeroes(STARHEROES) do AZN
0.0066623
1 StarHeroes(STARHEROES) do TJS
SM0.03625075
1 StarHeroes(STARHEROES) do GEL
0.01062049
1 StarHeroes(STARHEROES) do AOA
Kz3.58882425
1 StarHeroes(STARHEROES) do BHD
.د.ب0.001473544
1 StarHeroes(STARHEROES) do BMD
$0.003919
1 StarHeroes(STARHEROES) do DKK
kr0.02539512
1 StarHeroes(STARHEROES) do HNL
L0.10330484
1 StarHeroes(STARHEROES) do MUR
0.18035238
1 StarHeroes(STARHEROES) do NAD
$0.0681906
1 StarHeroes(STARHEROES) do NOK
kr0.0399738
1 StarHeroes(STARHEROES) do NZD
$0.00689744
1 StarHeroes(STARHEROES) do PAB
B/.0.003919
1 StarHeroes(STARHEROES) do PGK
K0.01665575
1 StarHeroes(STARHEROES) do QAR
ر.ق0.01426516
1 StarHeroes(STARHEROES) do RSD
дин.0.39918934
1 StarHeroes(STARHEROES) do UZS
soʻm46.65475444
1 StarHeroes(STARHEROES) do ALL
L0.32935276
1 StarHeroes(STARHEROES) do ANG
ƒ0.00701501
1 StarHeroes(STARHEROES) do AWG
ƒ0.0070542
1 StarHeroes(STARHEROES) do BBD
$0.007838
1 StarHeroes(STARHEROES) do BAM
KM0.0066623
1 StarHeroes(STARHEROES) do BIF
Fr11.557131
1 StarHeroes(STARHEROES) do BND
$0.0050947
1 StarHeroes(STARHEROES) do BSD
$0.003919
1 StarHeroes(STARHEROES) do JMD
$0.63076305
1 StarHeroes(STARHEROES) do KHR
15.73893914
1 StarHeroes(STARHEROES) do KMF
Fr1.669494
1 StarHeroes(STARHEROES) do LAK
85.19565047
1 StarHeroes(STARHEROES) do LKR
රු1.19368821
1 StarHeroes(STARHEROES) do MDL
L0.06681895
1 StarHeroes(STARHEROES) do MGA
Ar17.6531355
1 StarHeroes(STARHEROES) do MOP
P0.031352
1 StarHeroes(STARHEROES) do MVR
0.0603526
1 StarHeroes(STARHEROES) do MWK
MK6.80381509
1 StarHeroes(STARHEROES) do MZN
MT0.25062005
1 StarHeroes(STARHEROES) do NPR
रु0.55626286
1 StarHeroes(STARHEROES) do PYG
27.793548
1 StarHeroes(STARHEROES) do RWF
Fr5.694307
1 StarHeroes(STARHEROES) do SBD
$0.03221418
1 StarHeroes(STARHEROES) do SCR
0.05372949
1 StarHeroes(STARHEROES) do SRD
$0.15107745
1 StarHeroes(STARHEROES) do SVC
$0.03425206
1 StarHeroes(STARHEROES) do SZL
L0.06842574
1 StarHeroes(STARHEROES) do TMT
m0.0137165
1 StarHeroes(STARHEROES) do TND
د.ت0.011611997
1 StarHeroes(STARHEROES) do TTD
$0.02653163
1 StarHeroes(STARHEROES) do UGX
Sh13.700824
1 StarHeroes(STARHEROES) do XAF
Fr2.23383
1 StarHeroes(STARHEROES) do XCD
$0.0105813
1 StarHeroes(STARHEROES) do XOF
Fr2.23383
1 StarHeroes(STARHEROES) do XPF
Fr0.403657
1 StarHeroes(STARHEROES) do BWP
P0.05286731
1 StarHeroes(STARHEROES) do BZD
$0.00787719
1 StarHeroes(STARHEROES) do CVE
$0.37665509
1 StarHeroes(STARHEROES) do DJF
Fr0.693663
1 StarHeroes(STARHEROES) do DOP
$0.25152142
1 StarHeroes(STARHEROES) do DZD
د.ج0.51233087
1 StarHeroes(STARHEROES) do FJD
$0.00893532
1 StarHeroes(STARHEROES) do GNF
Fr34.075705
1 StarHeroes(STARHEROES) do GTQ
Q0.03001954
1 StarHeroes(STARHEROES) do GYD
$0.81969804
1 StarHeroes(STARHEROES) do ISK
kr0.497713

Zasoby StarHeroes

Aby lepiej zrozumieć StarHeroes, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa StarHeroes
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące StarHeroes

Jaka jest dziś wartość StarHeroes (STARHEROES)?
Aktualna cena STARHEROES w USD wynosi 0.003919USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STARHEROES do USD?
Aktualna cena STARHEROES w USD wynosi $ 0.003919. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa StarHeroes?
Kapitalizacja rynkowa dla STARHEROES wynosi $ 862.39K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STARHEROES w obiegu?
W obiegu STARHEROES znajduje się 220.05M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STARHEROES?
STARHEROES osiąga ATH w wysokości 1.3053024632863512 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STARHEROES?
STARHEROES zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00283335761097623 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STARHEROES?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STARHEROES wynosi $ 81.11K USD.
Czy w tym roku STARHEROES pójdzie wyżej?
STARHEROES może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STARHEROES, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:34:57 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

