SSV

SSV.Network is a Decentralized ETH Staking Network based on joint research with the Ethereum foundation; Secret-Shared-Validators (SSV) is a secure way to split a validator key between non-trusting nodes (or operators). A unique protocol that enables distributed control and operation of an Ethereum validator.

NazwaSSV

PozycjaNo.338

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)686.56%

Podaż w obiegu12,478,969.42256081

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż12,715,891.232769

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum65.93224832365777,2024-03-25

Najniższa cena3.676640212283031,2022-06-18

Publiczny blockchainETH

