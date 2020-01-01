Tokenomika SubQuery Network (SQT) Odkryj kluczowe informacje o SubQuery Network (SQT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SubQuery Network (SQT) SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains. SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains. Oficjalna strona internetowa: https://www.subquery.network Biała księga: https://academy.subquery.network/subquery_network/introduction/introduction.html Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x09395a2A58DB45db0da254c7EAa5AC469D8bDc85 Kup SQT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SubQuery Network (SQT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SubQuery Network (SQT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Całkowita podaż: $ 10.18B $ 10.18B $ 10.18B Podaż w obiegu: $ 2.91B $ 2.91B $ 2.91B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.85M $ 6.85M $ 6.85M Historyczne maksimum: $ 0.011456 $ 0.011456 $ 0.011456 Historyczne minimum: $ 0.000665301353088175 $ 0.000665301353088175 $ 0.000665301353088175 Aktualna cena: $ 0.0006729 $ 0.0006729 $ 0.0006729 Dowiedz się więcej o cenie SubQuery Network (SQT)

Tokenomika SubQuery Network (SQT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SubQuery Network (SQT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SQT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SQT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSQT tokenomikę, poznaj cenę tokena SQTna żywo!

Historia ceny SubQuery Network (SQT) Analiza historii ceny SQT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SQT już teraz!

Prognoza ceny SQT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SQT? Nasza strona z prognozami cen SQT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SQT już teraz!

