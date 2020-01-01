Tokenomika SquidGrow (SQGROW) Odkryj kluczowe informacje o SquidGrow (SQGROW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SquidGrow (SQGROW) Oficjalna strona internetowa: https://squidgrow.com Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xb72e76ccf005313868db7b48070901a44629da98 Kup SQGROW teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SquidGrow (SQGROW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SquidGrow (SQGROW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.32M $ 7.32M $ 7.32M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.32M $ 7.32M $ 7.32M Historyczne maksimum: $ 0.0999 $ 0.0999 $ 0.0999 Historyczne minimum: $ 0.000000004352876665 $ 0.000000004352876665 $ 0.000000004352876665 Aktualna cena: $ 0.007323 $ 0.007323 $ 0.007323 Dowiedz się więcej o cenie SquidGrow (SQGROW)

Tokenomika SquidGrow (SQGROW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SquidGrow (SQGROW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SQGROW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SQGROW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSQGROW tokenomikę, poznaj cenę tokena SQGROWna żywo!

Jak kupić SQGROW Chcesz dodać SquidGrow (SQGROW) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SQGROW, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SQGROW na MEXC już teraz!

Historia ceny SquidGrow (SQGROW) Analiza historii ceny SQGROW pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SQGROW już teraz!

Prognoza ceny SQGROW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SQGROW? Nasza strona z prognozami cen SQGROW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SQGROW już teraz!

