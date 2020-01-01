Tokenomika Subsquid (SQD) Odkryj kluczowe informacje o Subsquid (SQD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Subsquid (SQD) Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences. Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences. Oficjalna strona internetowa: https://www.sqd.ai Biała księga: https://docs.sqd.dev/subsquid-network/whitepaper/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x1337420dED5ADb9980CFc35f8f2B054ea86f8aB1 Kup SQD teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Subsquid (SQD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Subsquid (SQD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 58.90M $ 58.90M $ 58.90M Całkowita podaż: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Podaż w obiegu: $ 755.99M $ 755.99M $ 755.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 104.17M $ 104.17M $ 104.17M Historyczne maksimum: $ 0.693 $ 0.693 $ 0.693 Historyczne minimum: $ 0.022870639298236413 $ 0.022870639298236413 $ 0.022870639298236413 Aktualna cena: $ 0.07791 $ 0.07791 $ 0.07791 Dowiedz się więcej o cenie Subsquid (SQD)

Tokenomika Subsquid (SQD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Subsquid (SQD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SQD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SQD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSQD tokenomikę, poznaj cenę tokena SQDna żywo!

