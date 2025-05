SQD

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

NazwaSQD

PozycjaNo.282

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1.00%

Podaż w obiegu595,617,237.4980118

Maksymalna podaż1,337,000,000

Całkowita podaż1,310,997,653.5180118

Wskaźnik obrotu0.4454%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.2811380192345477,2025-05-10

Najniższa cena0.022870639298236413,2024-11-16

Publiczny blockchainARB

Sektor

Media społecznościowe

