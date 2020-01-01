Tokenomika SociaPol (SPOL) Odkryj kluczowe informacje o SociaPol (SPOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SociaPol (SPOL) SociaPol is an innovative platform in the IPFS-based Web3 space that has created a virtual world for users to engage in socialization, gaming, and various entertainment activities. It offers a unique experience where users can create and customize their avatars, with every item designed as an NFT, providing exclusivity and ownership to the character's owner. SociaPol's token, $SPOL, plays a vital role in the platform's ecosystem, facilitating transactions and enhancing the overall user experience. Oficjalna strona internetowa: https://sociapol.com Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1MmWLuJSIkVN_RW4R6nHQLGMdDDLjiHao/view Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xf897176b529a6b9f0412459d872cda4ed6d395d8

Tokenomika i analiza cenowa SociaPol (SPOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SociaPol (SPOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Historyczne maksimum: $ 0.00045 $ 0.00045 $ 0.00045 Historyczne minimum: $ 0.000005439326437114 $ 0.000005439326437114 $ 0.000005439326437114 Aktualna cena: $ 0.000015219 $ 0.000015219 $ 0.000015219 Dowiedz się więcej o cenie SociaPol (SPOL)

Tokenomika SociaPol (SPOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SociaPol (SPOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPOL tokenomikę, poznaj cenę tokena SPOLna żywo!

Jak kupić SPOL Chcesz dodać SociaPol (SPOL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SPOL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SPOL na MEXC już teraz!

Historia ceny SociaPol (SPOL) Analiza historii ceny SPOL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SPOL już teraz!

Prognoza ceny SPOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPOL? Nasza strona z prognozami cen SPOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SPOL już teraz!

