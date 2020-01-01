Tokenomika SociaPol (SPOL)
Informacje o SociaPol (SPOL)
SociaPol is an innovative platform in the IPFS-based Web3 space that has created a virtual world for users to engage in socialization, gaming, and various entertainment activities. It offers a unique experience where users can create and customize their avatars, with every item designed as an NFT, providing exclusivity and ownership to the character's owner. SociaPol's token, $SPOL, plays a vital role in the platform's ecosystem, facilitating transactions and enhancing the overall user experience.
Tokenomika i analiza cenowa SociaPol (SPOL)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SociaPol (SPOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika SociaPol (SPOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki SociaPol (SPOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SPOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPOL.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSPOL tokenomikę, poznaj cenę tokena SPOLna żywo!
Jak kupić SPOL
Chcesz dodać SociaPol (SPOL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SPOL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny SociaPol (SPOL)
Analiza historii ceny SPOL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny SPOL
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPOL? Nasza strona z prognozami cen SPOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Kup SociaPol (SPOL)
Kwota
1 SPOL = 0.000015219 USD