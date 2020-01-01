Tokenomika Upland (SPARKLET) Odkryj kluczowe informacje o Upland (SPARKLET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Upland (SPARKLET) Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS. Oficjalna strona internetowa: https://upland.me Biała księga: https://guides.upland.me/sparklet Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0bc37BEA9068a86C221B8bd71eA6228260DAD5A2

Tokenomika i analiza cenowa Upland (SPARKLET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Upland (SPARKLET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.38M $ 6.38M $ 6.38M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 218.09M $ 218.09M $ 218.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.26M $ 29.26M $ 29.26M Historyczne maksimum: $ 0.1798 $ 0.1798 $ 0.1798 Historyczne minimum: $ 0.011986767956417886 $ 0.011986767956417886 $ 0.011986767956417886 Aktualna cena: $ 0.02926 $ 0.02926 $ 0.02926 Dowiedz się więcej o cenie Upland (SPARKLET)

Tokenomika Upland (SPARKLET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Upland (SPARKLET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPARKLET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPARKLET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPARKLET tokenomikę, poznaj cenę tokena SPARKLETna żywo!

Jak kupić SPARKLET Chcesz dodać Upland (SPARKLET) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SPARKLET, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SPARKLET na MEXC już teraz!

Historia ceny Upland (SPARKLET) Analiza historii ceny SPARKLET pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SPARKLET już teraz!

Prognoza ceny SPARKLET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPARKLET? Nasza strona z prognozami cen SPARKLET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SPARKLET już teraz!

