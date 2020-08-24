Tokenomika Sperax (SPA) Odkryj kluczowe informacje o Sperax (SPA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Sperax (SPA) Sperax Makes DeFi Services Accessible to All Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea's largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes. SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system. Oficjalna strona internetowa: https://sperax.io/ Biała księga: https://github.com/Sperax/USDs-Whitepaper/blob/main/USDs_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xB4A3B0Faf0Ab53df58001804DdA5Bfc6a3D59008

Tokenomika i analiza cenowa Sperax (SPA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sperax (SPA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Całkowita podaż: $ 4.62B $ 4.62B $ 4.62B Podaż w obiegu: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 48.84M $ 48.84M $ 48.84M Historyczne maksimum: $ 0.24148 $ 0.24148 $ 0.24148 Historyczne minimum: $ 0.003287085606503908 $ 0.003287085606503908 $ 0.003287085606503908 Aktualna cena: $ 0.009767 $ 0.009767 $ 0.009767 Dowiedz się więcej o cenie Sperax (SPA)

Tokenomika Sperax (SPA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sperax (SPA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPA tokenomikę, poznaj cenę tokena SPAna żywo!

Jak kupić SPA Chcesz dodać Sperax (SPA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SPA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SPA na MEXC już teraz!

Historia ceny Sperax (SPA) Analiza historii ceny SPA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SPA już teraz!

Prognoza ceny SPA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPA? Nasza strona z prognozami cen SPA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SPA już teraz!

