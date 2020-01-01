Tokenomika SophiaVerse (SOPHIA) Odkryj kluczowe informacje o SophiaVerse (SOPHIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SophiaVerse (SOPHIA) SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity. Oficjalna strona internetowa: https://sophiaverse.ai Biała księga: https://uploads-ssl.webflow.com/622c1e6eb1cd192ecedc6225/6478bea1a315bfb5780f59fb_SophiaVerse%20Whitepaper%20v2.0.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x73fbd93bfda83b111ddc092aa3a4ca77fd30d380

Tokenomika i analiza cenowa SophiaVerse (SOPHIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SophiaVerse (SOPHIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.39M Historyczne maksimum: $ 0.2699 Historyczne minimum: $ 0.003319533790865521 Aktualna cena: $ 0.003386

Tokenomika SophiaVerse (SOPHIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SophiaVerse (SOPHIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOPHIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOPHIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Historia ceny SophiaVerse (SOPHIA) Analiza historii ceny SOPHIA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny SOPHIA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOPHIA? Nasza strona z prognozami cen SOPHIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

