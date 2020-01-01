Tokenomika Soldex (SOLX) Odkryj kluczowe informacje o Soldex (SOLX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds. Oficjalna strona internetowa: https://soldex.ai/ Biała księga: https://soldexai.gitbook.io/soldex-whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CH74tuRLTYcxG7qNJCsV9rghfLXJCQJbsu7i52a8F1Gn

Tokenomika i analiza cenowa Soldex (SOLX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Soldex (SOLX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.76K $ 28.76K $ 28.76K Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 420.41M $ 420.41M $ 420.41M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.21K $ 34.21K $ 34.21K Historyczne maksimum: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Historyczne minimum: $ 0.000026885078873052 $ 0.000026885078873052 $ 0.000026885078873052 Aktualna cena: $ 0.00006841 $ 0.00006841 $ 0.00006841 Dowiedz się więcej o cenie Soldex (SOLX)

Tokenomika Soldex (SOLX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Soldex (SOLX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOLX tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLXna żywo!

Jak kupić SOLX Chcesz dodać Soldex (SOLX) do swojego portfolio?

Historia ceny Soldex (SOLX) Analiza historii ceny SOLX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SOLX już teraz!

Prognoza ceny SOLX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOLX? Nasza strona z prognozami cen SOLX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOLX już teraz!

