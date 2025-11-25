Tokenomika Solaxy (SOLAXY)

Odkryj kluczowe informacje o Solaxy (SOLAXY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:43:25 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa Solaxy (SOLAXY)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solaxy (SOLAXY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
Całkowita podaż:
$ 83.00B
$ 83.00B
Podaż w obiegu:
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 20.35M
$ 20.35M
Historyczne maksimum:
$ 0.0014
$ 0.0014
Historyczne minimum:
$ 0.00058806293830282
$ 0.00058806293830282
Aktualna cena:
$ 0.0001976
$ 0.0001976

Informacje o Solaxy (SOLAXY)

Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment.

Oficjalna strona internetowa:
https://solaxy.io/
Biała księga:
https://solaxy.io/assets/document/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0xe0b7ad7f8f26e2b00c8b47b5df370f15f90fcf48

Tokenomika Solaxy (SOLAXY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Solaxy (SOLAXY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SOLAXY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLAXY.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSOLAXY tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLAXYna żywo!

Jak kupić SOLAXY

Chcesz dodać Solaxy (SOLAXY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SOLAXY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Solaxy (SOLAXY)

Analiza historii ceny SOLAXY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny SOLAXY

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOLAXY? Nasza strona z prognozami cen SOLAXY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.


Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

