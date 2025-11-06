Prognoza ceny Solaxy (SOLAXY) (USD)

Sprawdź prognozy cen Solaxy na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SOLAXY w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup SOLAXY

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Solaxy % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.0002236 $0.0002236 $0.0002236 +0.81% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Solaxy na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Solaxy (SOLAXY) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Solaxy może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000223. Prognoza ceny Solaxy (SOLAXY) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Solaxy może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000234. Prognoza ceny Solaxy (SOLAXY) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SOLAXY na 2027 rok wyniesie $ 0.000246 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Solaxy (SOLAXY) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SOLAXY na 2028 rok wyniesie $ 0.000258 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Solaxy (SOLAXY) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SOLAXY w 2029 roku wyniesie $ 0.000271 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Solaxy (SOLAXY) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SOLAXY w 2030 roku wyniesie $ 0.000285 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Solaxy (SOLAXY) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Solaxy może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000464. Prognoza ceny Solaxy (SOLAXY) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Solaxy może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000757. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000223 0.00%

2026 $ 0.000234 5.00%

2027 $ 0.000246 10.25%

2028 $ 0.000258 15.76%

2029 $ 0.000271 21.55%

2030 $ 0.000285 27.63%

2031 $ 0.000299 34.01%

2032 $ 0.000314 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000330 47.75%

2034 $ 0.000346 55.13%

2035 $ 0.000364 62.89%

2036 $ 0.000382 71.03%

2037 $ 0.000401 79.59%

2038 $ 0.000421 88.56%

2039 $ 0.000442 97.99%

2040 $ 0.000464 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Solaxy na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000223 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000223 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000223 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000224 0.41% Prognoza ceny Solaxy (SOLAXY) na dziś Przewidywana cena dla SOLAXY w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000223 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Solaxy (SOLAXY) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SOLAXY z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000223 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Solaxy (SOLAXY) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SOLAXY, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000223 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Solaxy (SOLAXY) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SOLAXY wynosi $0.000224 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Solaxy Aktualna cena $ 0.0002236$ 0.0002236 $ 0.0002236 Zmiana ceny (24H) +0.81% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 473.78K$ 473.78K $ 473.78K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SOLAXY to $ 0.0002236. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.81%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 473.78K. Ponadto SOLAXY ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę SOLAXY

Jak kupić Solaxy (SOLAXY) Próbujesz kupić SOLAXY? Teraz możesz kupować SOLAXY za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Solaxy i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić SOLAXY teraz

Historyczna cena Solaxy Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Solaxy, cena Solaxy wynosi 0.000223USD. Podaż w obiegu Solaxy (SOLAXY) wynosi 0.00 SOLAXY , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.00% $ -0.000000 $ 0.000233 $ 0.000218

7 D -0.17% $ -0.000047 $ 0.000288 $ 0.000184

30 Dni -0.37% $ -0.000135 $ 0.000376 $ 0.000184 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Solaxy zanotował zmianę ceny o $-0.000000 , co stanowi -0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Solaxy osiągnął maksimum na poziomie $0.000288 i minimum na poziomie $0.000184 . Zanotowano zmianę ceny o -0.17% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SOLAXY do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Solaxy o -0.37% , co odpowiada około $-0.000135 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SOLAXY. Sprawdź pełną historię cen Solaxy, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen SOLAXY

Jak działa moduł przewidywania ceny Solaxy (SOLAXY)? Moduł predykcji ceny Solaxy to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SOLAXY. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Solaxy na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SOLAXY, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Solaxy. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SOLAXY. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SOLAXY, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Solaxy.

Dlaczego prognoaza ceny SOLAXY jest ważna?

Prognozy cen SOLAXY są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w SOLAXY? Według Twoich prognoz SOLAXY osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny SOLAXY na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Solaxy (SOLAXY), przewidywana cena SOLAXY osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 SOLAXY w 2026 roku? Cena 1 Solaxy (SOLAXY) wynosi dziś $0.000223 . Według powyższego modułu prognoz SOLAXY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena SOLAXY w 2027 roku? Solaxy (SOLAXY) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SOLAXY do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SOLAXY w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Solaxy (SOLAXY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SOLAXY w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Solaxy (SOLAXY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 SOLAXY w 2030 roku? Cena 1 Solaxy (SOLAXY) wynosi dziś $0.000223 . Według powyższego modułu prognoz SOLAXY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny SOLAXY na 2040 rok? Solaxy (SOLAXY) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SOLAXY do 2040 roku. Zarejestruj się teraz